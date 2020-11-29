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Sex Education yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Sex education dizisi aşk, dostluk ve cinsellik gibi konulara değinen bir gençlik dizisidir. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin çekimlerine başladığını duyuruldu. Netflix platformunda yayımlanacak olan dizinin çekimlerine dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle 5 ay geç başlandı. 2021 ilk yarısında sevilen dizinin yeni sezonu yayımlanabilir.

29 Kasım 2020 Pazar 21:20
Sex Education yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education 3. sezon tarihi belli oldu mu?
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Sex Education 3. Sezon ne zaman?

11 Ocak 2019 tarihinde ilk bölümü yayımlanan Sex Education, Netflix’in en popüler içeriklerinden biri olmuş ve bu senenin başlarında da 2.sezonu yayımlanmıştı. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle 3.sezon çalışmaları ertelenmek zorunda kaldı. Geçen aylarda ise dizinin yeni sezon çekimlerine başlandı.

 Sex Education konusu

Dizinin merkezinde içine kapanık, ergen bir öğrenci olan Otis karakteri bulunuyor. Otis, seks terapistliği yapan annesiyle yaşıyor. Otis, okuldan arkadaşı olan Maeve vesilesiyle gönülsüz de olsa okulundaki  öğrenciler için bir seks terapistine dönüşüyor.  Dizi; aşk, arkadaşlık ve cinsellik gibi konulara değinmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosu;  Asa Butterfield, Emma Mackey, Gillian Anderson, Alistair Petrie, Connor Swindells, Ncuti Gatwa ve Aimee Lou Wood.

Sex Education 3. sezon ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde Twitter da bir kullanıcının yaptığı paylaşım, trend topic oldu. Atılan tweet sebebiyle dizinin 3.sezon tarihinin yayınlandığı düşünüldü. Paylaşılan görsel ve bahsedilen tarih, esasında 2. Sezonun posteriydi. Tarih de 2. Sezonun çıkış tarihiydi. Buna rağmen pek çok seyirci, bunun doğru olduğunu düşündü.

Sex Education’ ın yeni sezon gerçek çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor. Genelde Netflix, dizilerin yeni sezonlarını 1 yıl aralıklı olarak yayımlıyor. Sex Education 3.sezonun da böyle yayımlanması ve dizi çekimlerine 2020 Nisan ya da Mayısıs ayları gibi başlanması bekleniyordu. Fakat küresel salgın yüzünden çekimler 5 ay ertelenerek Eylül ayında başlandı. Dizinin yeni sezonu 2021 ilk yarıda yayımlanabilir ancak kesin bir bilgi bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
Sex EducationNetflix3.sezon
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