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Sex Education dizisi konusu ne? Sex Education dizisi oyuncuları

Dijital platform Netflix’te 2019 yılında yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımı Sex Education dizisi, yayınlandığı iki sezon boyunca izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Birçok kişi Sex Education dizisinin konusunun ne olduğunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Sex Education dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:13
Sex Education dizisi konusu ne? Sex Education dizisi oyuncuları
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Dijital platform Netflix’te 2019 yılında yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımı Sex Education dizisi, yayınlandığı iki sezon boyunca izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Gençlik dizisi olan Sex Education’un yönetmenliğini ve senaristliğini Laurie Nunn yaparken, yapımcılığını ise Jon Jennings üstlendi. Dizinin başrollerini ise genç isimler Emma Waykey ve Asa Butterfield paylaşıyor.

Sex Education dizisinin konusu ne?

Sex Education dizisinin konusu lise öğrencisi olan üç gencin aralarındaki  olayları konu alıyor. Annesi seks terapisti olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Otis, okulda çok utangaç ve içine kapanık biridir. Okuldaki diger öğrencilerden birisi olan Maeve Wiley ise okulun asi kızlarındandır. Annesi sek terapisti olan Otis, Maeve Wiley’in okuldaki davranışlarından ötürü seks konusunda bilgili olduğunu anlar. Onunla daha çok muhabbet etmeye başlayan Otis, annesinin verdigi bilgilerin sayesinde çabuk iletisime geçer. İletişimleri sonucunda ikili bu bilgileri sayesinde okuldaki diğer öğrenciler üzerinden para kazanmak için harekete geçerler ve  okuldaki seks terapist partnerliğine başlarlar. Diğer taraftan Otis cinsel deneyim konusunda çok zayıf birisidir ve Wiley bu konuda ona yardımcı olmaya çalışır.

Wiley hem Otis ile ilgilenirken, hem de Otis’in annesinden aldığı bilgilerin yardımıyla diğer öğrencilere ders vererek para kazanır. Annesinden aldığı eğitimle diğer öğrencilerle bir bir görüsen Otis, bu kisilerin sorunlarını çözmeye çalışır.

Dizi her ne kadar seks içerikli olsa da dünyadaki cinsel hayatın dahada genis olmasına ve insanların utanmamasın yönelik bilgilerde vermeye çalışıyor.

Sex Education dizisinin oyuncuları kimler?

-Asa Butterfield – Otis Milbun

-Gilian Anderson – Jean Milbun

-Ncuti Gatwa – Eric Efiong

-Emma Mackey – Maeve Wiley

-Conor Swindels – Adam Grof

-Kedar Wiliams-Stirlng – Jackson Marteti

-Aime Lou Wod – Aime Gibs

-Alistair Petrie – Michael Grof

-Tanya Reynolds – Lily Igehart

-Patrcia Alison – Ola Nman


Son Güncelleme: 29.12.2021 11:13
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NetflixSex EducationSex Education KonusuSex Education Oyuncuları
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