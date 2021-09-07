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Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi

Netflix’in sevilen dizilerinden Sex Education, başarılı bir iki sezonu geride bıraktı. Dizinin yeni sezonundan beklenen fragman ise an itibariyle geldi. Peki Sex Education’ın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte dizi hakkında merak edilenler…

07 Eylül 2021 Salı 17:07
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
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Netflix’in en çok beğenilen yapımlarından birisi olan Sex Education, yayınlanmaya başladığı günden bu yana tüm dünyada büyük hayran kitleleri elde etmeyi başardı. Başarılı geçen iki sezonun ardından dizi hakkında en çok merak edilen konu ise 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı oldu. Sevilen dizinin ilk iki sezonunda başrollerde Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa ve Connor Swindels yer almıştı.

Sex Education’ın Yeni Sezonunun Fragmanı Geldi

Şubat 2021 ayında 3. sezon için onay alan Sex Education’ın beklenen yeni sezonunun fragmanı sonunda geldi. Dizinin yine komedi, dram ve aşk öğelerini başarılı bir şekilde harmanlaması bekleniyor. Sex Education’ın 3. sezonuna Jemima Kirke, Jason Isaacs ve Dua Saleh’in katılacağı Netflix tarafından daha önce açıklanmıştı.

Sex Education 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix, gençlik dizisi olan Sex Education’ın 17 Eylül Cuma günü izleyenlerle buluşacağını açıkladı.


https://www.mynet.com/tv/embed/7458184

Son Güncelleme: 09.09.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
DiziSex Education 3.sezonNetflix
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