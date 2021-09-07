Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi

Netflix’in en çok beğenilen yapımlarından birisi olan Sex Education, yayınlanmaya başladığı günden bu yana tüm dünyada büyük hayran kitleleri elde etmeyi başardı. Başarılı geçen iki sezonun ardından dizi hakkında en çok merak edilen konu ise 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı oldu. Sevilen dizinin ilk iki sezonunda başrollerde Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa ve Connor Swindels yer almıştı.
Sex Education’ın Yeni Sezonunun Fragmanı Geldi
Sex Education 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Netflix, gençlik dizisi olan Sex Education’ın 17 Eylül Cuma günü izleyenlerle buluşacağını açıkladı.
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Son Güncelleme: 09.09.2021 15:52