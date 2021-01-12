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Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City yeni dizi kadrosunda kimler olacak, dizi ismi ne olacak?

HBO Max, bir döneme damgasını vuran Sex and the City dizisinin yeniden ekranlara geleceğini açıkladı. Sex and the City ne zaman yayınlanacak merak edilirken, Sex and the City yeni dizi kadrosunda kimlerin olacağı ve dizi ismi açıklandı.

12 Ocak 2021 Salı 15:55
Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City yeni dizi kadrosunda kimler olacak, dizi ismi ne olacak?
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Bir döneme damgasını vuran ve hala konuşulmaya devam eden Sex and the City dizisi, yeni adı ve senaryosuyla yeniden ekranlara dönüyor. Dizinin tekrar yayınlanacak olması sosyal medyada gündem yarattı.

Sex and the City dizisinin yeni adı ne?

HBO Max, 30’ar dakikalık bölümlerden oluşacak yeni dizinin çekimlerinin bahar aylarında başlayacağını açıkladı. 1998 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 6 sezon boyunca zirveden inmeyen ‘Sex and the City’ dizisi, ‘And Just Like That’ adıyla yeniden ekranlara dönüyor.

Sex and the City dizisinin oyuncu kadrosu

And Just Like That adıyla ekranlarda yerini alacak olan dizinin orijinal kadrosundan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis yer alacak.

30’lu yaşlarda olan New York’lu 4 kadının hikayesinin anlatıldığı dizide Samantha karakterine hayat veren Kim Cattrall, yeni dizide rol almayacak. Ünlü oyuncu Jessica Parker ile kavgalı olduğunu ve bir daha asla Sex and the City filminde yer almayacağını belirtmişti.

And Just Like That için geri sayım başladı

HBO Max tarafından yapılan açıklamada, Sex and the City’de 30’lu yaşlarında olan kadınların bu kez 50’li yaşlarındaki daha karmaşık yaşamlarının anlatılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:51
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Anahtar Kelimeler:
Sex And The CityAnd Just Like ThatHbo MaxJessica Parker
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