İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Sex and the City dizisi HBO Max ile geri dönüyor

1990'lı ve 2000'li yıllarda büyük ses getiren ikonik dizi Sex and teh City ekranlara geri dönüyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:31
Sex and the City dizisi HBO Max ile geri dönüyor
Takip Et:

Covid-19 salgını nedeni ile insanlar ekran başında eskisine oranla daha çok zaman geçirmeye başladı. Bunun farkında olan televizyon sektörü ise fırsattan istifade yeni projeler ile ekranları süslüyor. Bu kapsamda ABD merkezli HBO Max platformu dizi severleri sevindirecek bir haber verdi.

1990’lı ve 2000’li yılların sevilen Sex and the City adlı dizinin tekrardan ekranlara döneceği açıklandı. Dizinin başrolünde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Devis bulunmaktadır. Eski kadroya göre ise bir değişiklik yapılacağı ve Samantha rolündeki Kim Cartthall kadro da yer almayacağı bildirildi.

Bunların yanı sıra dizinin ismi de “And Just Like That” olarak değişeceğini yayıncı kuruluş belirtti. Dizinin yapımcılığını üstlenen isimler ise Parker, Davis, Nixon ve Micheal Patrick King olacağı belirtildi. Dizinin bu yıl içinde yayınlanacağı da açıklandı.

Dizi ilk defa 1998’de yayınlanmıştır. Dizinin genel teması ise modayla kafayı bozmuş Carrie Bradshaw’ın cinsellik ve ilişkiler açısından arkadaşları olan Miranda, Charlotte ve Samantha ile başlarından geçenlerdir.

Dizi totalde altı sezon yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra yedi tane Emmy ve 8 tane Altın Küre kazanmıştır. Dizi sona erdikten sonra da iki tane devam filmi çekilmiştir.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HboHBOMAXSexandthecity
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
KPSS puan türleri nedir? Hangi puan türü nerede kullanılır? Hangi puan türü ile ne tercih yapılır?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Reis Vuruluyor? EDHO Hızır Sezon Finalinde Ölüyor Mu? Yeni Bölümde Devam Edecek mi?
Cadılar Bayramı ne zaman kutlanır? 2019 Cadılar bayramı Halloween tarihi     
Bitcoin nedir, nereden, nasıl satın alınır? Bitcoin nasıl kullanılır?
Darüşşafaka personel alım ilanları belli oldu! Hangi alanlarda alım yapılacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Ebul Kasım tarihte kimdir?
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli yaşı kaç?
Sed yardımı, Yaşlılık aylığı ve Engelli maaşı sosyal yardım destek ödemeleri zamlandı!
2021 emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Altınışık nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.