Sex and the City dizisi HBO Max ile geri dönüyor

Covid-19 salgını nedeni ile insanlar ekran başında eskisine oranla daha çok zaman geçirmeye başladı. Bunun farkında olan televizyon sektörü ise fırsattan istifade yeni projeler ile ekranları süslüyor. Bu kapsamda ABD merkezli HBO Max platformu dizi severleri sevindirecek bir haber verdi.

1990’lı ve 2000’li yılların sevilen Sex and the City adlı dizinin tekrardan ekranlara döneceği açıklandı. Dizinin başrolünde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Devis bulunmaktadır. Eski kadroya göre ise bir değişiklik yapılacağı ve Samantha rolündeki Kim Cartthall kadro da yer almayacağı bildirildi.

Bunların yanı sıra dizinin ismi de “And Just Like That” olarak değişeceğini yayıncı kuruluş belirtti. Dizinin yapımcılığını üstlenen isimler ise Parker, Davis, Nixon ve Micheal Patrick King olacağı belirtildi. Dizinin bu yıl içinde yayınlanacağı da açıklandı.

Dizi ilk defa 1998’de yayınlanmıştır. Dizinin genel teması ise modayla kafayı bozmuş Carrie Bradshaw’ın cinsellik ve ilişkiler açısından arkadaşları olan Miranda, Charlotte ve Samantha ile başlarından geçenlerdir.

Dizi totalde altı sezon yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra yedi tane Emmy ve 8 tane Altın Küre kazanmıştır. Dizi sona erdikten sonra da iki tane devam filmi çekilmiştir.