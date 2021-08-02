Şevval Şahin sessizliğini bozdu.. Yaşanan olaylar üzerine açıklama geldi

Magazin gündeminde sıkılıkla adı geçen Türkiye güzeli Şevval Şahin eski sevgilisi Marcus ile ayrılık yaşaması sonrasında hayatına Sabancı ailesinden Kerem Kamışlı’yı aldı. Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin’in eski sevgilisi Marcus, çiftin yemek yediği masaya giderek Fetih Kamışlı’yı denize attı. Bunun üzerine gündeme damgasını vuran olay dillerde dolanmaya başladı. Yaşanan olay üzerine Şevval Şahin konu hakkında sessizliğini bozdu ve eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu. Olayların üzerine Şahin ve Marcus tekrar barışarak herkesi şaşırttı.

Çıkan haberler sonrasında ortaya asılsız iddialar yayınlandı. Marcus, Şevval’le barışmak için elinde kaset olduğunu ve görüntülerini yayınlayacağını söylediği bilinmektedir. Tehdit üzerine barışıldığı iddia edilen ikili sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gündeme geldi. Şevval Şahin’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Kamuoyuna duyuru bugün çıkan Yiğit Marcus Aral ile ilişkimize istinaden yapılan mesnetsiz haber kamuoyunun malumudur. Öncelikle belirtmek isterim ki herkesin ilişkisinde tartışmalar, ayrılmalar. Barışmalar yaşanmasına rağmen göz önünde biri olmam sebebiyle üzerimden hiç olmayacak haberler yapılmaktadır. Özellikle çıkan bu son haber göz ardı edilemeyecek kadar itibarımı karalayacağı olması sebebiyle işbu açıklamayı yapma gereği duydum.”