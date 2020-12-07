Şevki Sözen ve Rahmi Özkan Müge Anlı programından ayrılacak mı? Müge Anlı Rahmi Hoca neden yok, neden ayrılıyor?

Senelerdir bir çok adli olayı, cinayeti ve kayıpları çözüme ulaştıran Müge Anlı’ da sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Senelerdir Müge Anlı’ nın ekip arkadaşlarından biri olan ve Müge Anlı’ nın işlemekte olduğu konularda uzman görüşleri bulunan hocalar; Şevki Sözen, Arif Verimli ve Rahmi Özkan hakkında dedikodular basına sızdı.

Uzun bir süredir programda görüşlerini bildiren Rahmi Hoca olarak adlandırılan Avukat Rahmi Özkan’ın, yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı programın kadrosundan çıkacağı iddia ediliyor. Ekranlarda davalar hakkında yaptığı görüşler ile bir çok kez gündeme gelmeyi başaran Rahmi Özkan senelerdir Müge Anlı’ ya davalarında yardım etmişti. Rahmi Hocanın programdan ayrılma durumu ise sosyal medyada büyük bir yankı uyardı ve izleyicileri ikiye ayırdı.

Rahmi Özkan’ın çıktığı programlarda bildirdiği görüşleri, konuşacağını pek seçememesi ve yaşı sebebi ile yaşadığı aksilikler birçok kez yanlış anlaşılıyordu ve sosyal medyada bombardıman altına alınıyordu. Programın renkli bireylerinden birisi olan Rahmi Özkan, covid-19 tedbirleri sebebi ile bir süre programlardan uzaklaşacağı basına sızdırıldı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR

Tam adı Hüseyin Rahmi Özkan’dır. Dünyaya 1939 senesinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimini Şanlıurfa’ da almış, lise eğitimini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde bitirmiştir.

1958 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gitmeye başlamıştır ve Üniversite içerisinde öğrenci denekleri kapsamında yaptığı sosyal çalışmalar neticesinde üniversiteden üst teşekküllüdür. Milli Türk Talebe Birliği genel kurulunda bir dönem hukuk fakültesi delegesi olmuştur. Öncelikle Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurluğu Başkanı ve sonrasında ise Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi başkanı olmuştur.

Askerlik görevini yedek subay olarak tamamlamıştır ve 1966 senesinde eğitimini bitirmek üzere Hukuk Fakültesine dönmüştür. 1969 senesinin Şubat ayında üniversiteden mezun olmuştur.

DAHA ÖNCESİNDE HALUK BİLGİNER İLE GEÇMİŞİ VAR

Seneler evvel Haluk Bilginer ile Cem Kurtoğlu’nun sunmakta olduğu “Sıcağı Sıcağı’na adlı programda konuk olmuştur ve Serap Ezgü’nün programında danışmanlık yapmıştır.