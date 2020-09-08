Sevilen şarkı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve bir süredir sezon arasında olan Çukur dizisinin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yeni sezonun ilk bölümünde kullanılan “Nimet” şarkısı birçok izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

Son dönem içinde en çok dinlenen şarkılardan biri olarak karşımıza çıkan “Nimet” isimli şarkı Çukur dizisinde de kullanıldı. Didomido tarafından seslendirilen şarkı izleyiciler tarafından beğenildi ve intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

Nimet Şarkısı Sözleri

Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı

Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım

Ansızın gözgöze geldim bir bak, bakışları nimet nimet

Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var

Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur

Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk

Saçları bal rengi yanakları allana allana

Tatlı mı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var

Aah dert başa vurdu bi gülmedim halen ah

Dargınım düşlere olmadı hiç biri ah

A ha yorma

Erdemi yansır taş çatlatır nazlı mı nazlı bi kalp

Sardırır tütünü çakmağı yak başladı kabusum sil baştan

Ansızın göz göze geldim bir bak, bakışları nimet nimet

Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var

Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur

Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk

Saçları bal rengi yanakları allana allana…