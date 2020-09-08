Sevilen şarkı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve bir süredir sezon arasında olan Çukur dizisinin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yeni sezonun ilk bölümünde kullanılan “Nimet” şarkısı birçok izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.
Son dönem içinde en çok dinlenen şarkılardan biri olarak karşımıza çıkan “Nimet” isimli şarkı Çukur dizisinde de kullanıldı. Didomido tarafından seslendirilen şarkı izleyiciler tarafından beğenildi ve intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.
Nimet Şarkısı Sözleri
Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı
Tenimde nemlik var elimde yaş gibi anladım
Ansızın gözgöze geldim bir bak, bakışları nimet nimet
Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var
Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur
Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk
Saçları bal rengi yanakları allana allana
Aah dert başa vurdu bi gülmedim halen ah
Dargınım düşlere olmadı hiç biri ah
A ha yorma
Erdemi yansır taş çatlatır nazlı mı nazlı bi kalp
Sardırır tütünü çakmağı yak başladı kabusum sil baştan
Ansızın göz göze geldim bir bak, bakışları nimet nimet
Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var
Aklımı aldın sen ver geri nolur nolur
Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk
Saçları bal rengi yanakları allana allana…