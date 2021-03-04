Sevilen program Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı?

Hafta içi her gün ekranlarda olan fenomen yarışma programı, bugün yayınlanmayınca izleyiciler nedenini merak etti. Programın yerine Masumiyet dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Programın neden yayınlanmadığı hakkında ise açıklama gelmedi. Yeni bölüm tarihi ise belli oldu.
Temizlik Benim İşim programının yeni bölümü 5 Mart 2021 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.
Fox Tv 4 Mart yayın akışı
Saat 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün
Saat 13:00'de Masumiyet tekrar
Saat 16:15'de Zuhal Topal’la Sofrada
Saat 19:00'da Selçuk Tepeli İle Ana Haber
Saat 20:00'de Mucize Doktor
Saat 00:15'de Masumiyet
Son Güncelleme: 04.03.2021 17:27