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Sevilen program Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı?

Fox TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim programı sıkı takipçileri tarafından izlenmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekranda olan program temizlik konsepti ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Lakin program bugün yayınlanmadı. İzleyiciler ise nedenini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

04 Mart 2021 Perşembe 17:27
Sevilen program Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı?
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Hafta içi her gün ekranlarda olan fenomen yarışma programı, bugün yayınlanmayınca izleyiciler nedenini merak etti. Programın yerine Masumiyet dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Programın neden yayınlanmadığı hakkında ise açıklama gelmedi. Yeni bölüm tarihi ise belli oldu.

Temizlik Benim İşim programının yeni bölümü 5 Mart 2021 Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Fox Tv 4 Mart yayın akışı

Saat 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün

Saat 13:00'de Masumiyet tekrar

Saat 16:00'da Osman Müftüoğlu ile 30 Dakika Sağlık

Saat 16:15'de Zuhal Topal’la Sofrada

Saat 19:00'da Selçuk Tepeli İle Ana Haber

Saat 20:00'de Mucize Doktor

Saat 00:15'de Masumiyet

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
TemizlikBenimİşimFOXTVKadirŞeker
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