Sevilen program Müge Anlı Gücümüz Yeter başvuru formu açıklandı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programının başvuru formu açıklandı. Müge Anlı tarafından sunulan Gücümüz Yeter programını takip edenler ya da katılmak isteyenler için açıklanan başvuru formunun içinde iletişim bilgileri ve iletişim numarası da yer alıyor. Aşağıdaki kısımda Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programına katılım gösterebilmek için kullanılabilecek intenet adresi yer almaktadır.

Gücümüz Yeter Programı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Müge Anlı Gücümüz Yeter Yardım Alan Kimler?

Müge Anlı ile Gücümüz Yeter programı her hafta Çarşamba günlerinde Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programdan sonra ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Program kapsamında ilk hafta Eda Hanım’a yarım edildi. Hikayesi dinlenen Eda Hanım’ın el emeği örgüler yaptığı öğrenildi. Programın ikinci haftasında ise Menekşe Hanım’ın hayali olan semt pazarında bir iş yeri fikri üzerinde konu edinildi. Üçüncü haftada ise kendi yaptığı tabloları satmak isteyen Naziye Hanım’ın hayallerini gerçekleştirmesi sağlandı. Dördüncü haftada Fatma Hanım’a arıcılık alanındaki faaliyetlerini devam ettirmesi için destek verildi. Beşinci hafta programında Kuyucuk Gölü’nün kuruması ardından kazlarını kaybeden Ayten Hanım’a destek olundu. Programın altıncı haftasında Merve Balkaya’ya su ve susuzlukla ilgili projeleri için bilgisayar ve eğitim desteği verildi.