Sevilen film Can Feda konusu ve oyuncuları

Ülkemizde son dönemin en çok sevilen ve izlenen yapımlarının başında gelen asker yapımlarından biri olan Can Feda filmi 2018 senesinde vizyona girmiş ve binlerce kişi tarafından izlenmiştir. Zengin oyuncu kadrosu ve deneyimli teknik ekibi ile oldukça iyi bir işin ortaya konduğu Can Feda filminin konusu da halen izlemeyen izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Can Feda Filmi Konusu
Can Feda Filmi Oyuncuları
Filmin senaristi Zafer Külünk olarak karşımıza çıkarken yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un gerçekleştirdiği görülmektedir. Oyuncuları arasında Kerem Bürsin, Burak Özçivit, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut gibi önemli isimler bulunuyor.
Film Nerede Çekildi?
Sevilen filmin çekimlerinin genellikle Eskişehir, Bilecik ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü, Suriye’deki bir Türkmen Köyü olarak sunuldu.