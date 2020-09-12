Sevilen film Can Feda konusu ve oyuncuları

Ülkemizde son dönemin en çok sevilen ve izlenen yapımlarının başında gelen asker yapımlarından biri olan Can Feda filmi 2018 senesinde vizyona girmiş ve binlerce kişi tarafından izlenmiştir. Zengin oyuncu kadrosu ve deneyimli teknik ekibi ile oldukça iyi bir işin ortaya konduğu Can Feda filminin konusu da halen izlemeyen izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Can Feda Filmi Konusu

Can Feda Filmi Oyuncuları

Can Feda filminin konusuna kısaca bakıldığında, dünyanın en tehlikeli bölgelerinden bir tanesinde 7 senedir iç savaş devam etmektedir. Türk ordusu da bu bölgede herhangi bir müttefiki olmadan varlığını devam ettirmektedir. Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler ekibi bölgede oldukça önemli bir görevi yerine getirirler.

Filmin senaristi Zafer Külünk olarak karşımıza çıkarken yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un gerçekleştirdiği görülmektedir. Oyuncuları arasında Kerem Bürsin, Burak Özçivit, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut gibi önemli isimler bulunuyor.

Film Nerede Çekildi?

Sevilen filmin çekimlerinin genellikle Eskişehir, Bilecik ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü, Suriye’deki bir Türkmen Köyü olarak sunuldu.