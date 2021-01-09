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Sevilen dizi Gönül Dağı nerede çekiliyor?

TRT’nin sevilen dizisi “Gönül Dağı” Cumartesi saat 20.00 da seyircileri ile buluşuyor. 17 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi başarılı oyuncuları ve dikkat çeken senaryosu ile kendini sevdirmeyi başardı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:21
Sevilen dizi Gönül Dağı nerede çekiliyor?
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TRT’nin ilk bölümlerinden itibaren kendisini sevdiren “Gönül Dağı” dizisi yayın hayatına 17 Kasım 2020’de başlamıştır. 9. Bölümü yayınlanan dizinin geniş izleyici kitlesine sahip olması ile birlikte dizi ile alakalı her şey sevenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.  Küçük bir kasabada geçen 3 kuzeninin hikayesini ele alan dizi

Eskişehir’in Sivrihisar

ilçesinde çekiliyor. Başrollerinde Gülsüm Ali Dilek, Berk Atan ve Ecem Özkaya’nın bulunduğu dizi cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor.
 



Son Güncelleme: 09.01.2021 20:21
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Gönül DağıTRT
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