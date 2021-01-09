Sevilen dizi Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Eskişehir’in Sivrihisar

’nin ilk bölümlerinden itibaren kendisini sevdiren “” dizisi yayın hayatına 17 Kasım 2020’de başlamıştır. 9. Bölümü yayınlanan dizinin geniş izleyici kitlesine sahip olması ile birlikte dizi ile alakalı her şey sevenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Küçük bir kasabada geçen 3 kuzeninin hikayesini ele alan diziilçesinde çekiliyor. Başrollerinde Gülsüm Ali Dilek, Berk Atan ve Ecem Özkaya’nın bulunduğu dizi cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olmaya devam ediyor.