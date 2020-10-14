Sevilen dizi Çukur’da çalan şarkı çok sevildi!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok sevilen Çukur dizisinde yeni şarkılar çalınmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan bölüme çalan Aman Suriye’den Çıktım Gene şarkısı izleyicilerin büyük beğenisini toplamayı başardı. Yeni sezonun ilk bölümünde konuk oyuncu olan Sabahat Kiraz, Yamaç ve abilerine güzel bir türkü ziyafeti çekti. Türküyü beğenen izleyiciler yeniden dinleyebilmek için intenet üzerinde türküyü araştırmaya başladılar. Aşağıdaki kısımda Çukur dizisinin yeni sezon ilk bölümünde çalan türkünün sözleri yer almaktadır.

Sabahat Kiraz- Aman Suriye’den Çıktım

Aman Suriye’den de Çıktım Gene Üç gün Vadeli

Aman Düşmandan Alırdım da Yavrum Kanlı Bedeli

İsmime Derlerdi de Nahsel Badeli

Vurma Zalim Vurmada Ben Badeli Nahsenim

Aman Zincirlere Zapt Olmayan Zalim Aslanım Oy

Le Aman Aman Ben Öldüm Tamam Yıkıla Zaman

Aman Suriye’den de Çıktım Gene Nedir Telaşım

Aman Yukarıda Akçada Kaldı Üleşim

Yetişsin imdada Anam Kardaşım

Vurma Zalim Vurmada Ben Badeli Nahsenim

Aman Zincirlere Zapt Olmayan Zalim Aslanım Oy

Le Aman Aman Ben Öldüm Tamam Yıkıla Zaman.