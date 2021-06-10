Sevilen aksiyon filmi Wanted konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

Wanted filmi 2008 yılında vizyona girmiş ve yayınladığı dönemde büyük ilgi görmüştür. Filmin sevenleri için günümüzde bile film hala ayrı bir önem taşımaktadır. Wanted filmi ile o dönem yaşı küçük olan izleyiciler ilk kez aksiyon, macera, silah gibi unsurlarla tanışmışlardır. Film vizyonda olduğu süre boyunca büyük izlenmeler yakalanmış, vizyondan kaldırıldığında bile DVD’leri yok satmıştır. Televizyonda tekrar tekrar izlenmiş hala her yayınlandığında filmin kemik kitlesi televizyon başındaki yerini almaktadır.

Wanted filmi ne yazık ki günümüzde aksiyon temalı filmler arasında hak ettiği yerde olamamakta ve yalnızca filmin hayranları tarafından akıllara gelmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde hali hazırda yüzlerce aksiyon filmi bulunmaktadır. Peki nedir Wanted’ı onlardan ayıran nokta?

Bu sorunun cevabı şüphesiz ki aksiyon filmi oluşturan unsurların günümüzde birbirinin aynısı olarak yapılması ve klişeleşmiş senaryoların izleyiciye sunulmasıdır. Oysaki Wanted öyle değildir. Dönemin yıldız oyuncularıyla hem de ilginç senaryosuyla aksiyon filmi türünde geçmişten günümüze en iyi filmler arasında anılmaya hak kazanmıştır.

Wanted filminin konusu nedir?

Wanted filmiyle, ilgili söylenecek en doğru tanımlama filmde önemli olan tek şey hikâye ve aksiyon unsurlarıdır. Üstelik aman aman yaratıcı ve ilginç bir senaryosu da yoktur. Ancak yazılan senaryo en doğru sahneler ve en doğal duygu aktarımlarıyla çekildiği için izleyicisini hikayesine dahil etmeyi başarmıştır. Bunu yaparken oyuncuların başarısı da göz ardı edilmemelidir.

Film tamamen sıradan bir hayatı olan bir muhasebeci olan Wesley Gibson’un karşımıza çıkmasıyla başlar. Wesley kendisini değer verilmeyen bir insan olarak görür. Sevgilisi tarafından en yakın arkadaşıyla aldatılmakta, patronu tarafından sürekli aşağılanmakta ve oldukça baskı altında hissederek yaşamaktadır.

Her şeyin yine bu sıradanlıkta ilerlediği bir günde adrenalin altındayken alması gereken bir ilacı almak için markete gider. Oldukça sıradan bir şekilde alışverişini tamamladığı esnada Fox adındaki oldukça güzel bir kadınla bir anda kendisini bir çatışmanın ortasında bulur. Wesley nasıl yaptığını anlamadığı bir biçimde kurşunlardan kendisini sıyırmayı başarmıştır. Wesley ’in hayatı bu çatışmadan sonra bambaşka bir hal alacaktır. Fox isimli kadın ve onun birlikte olduğu örgüt, kendilerine ateş eden adam ve daha fazlası hayatına giren Gibson’un seri katil olmaya uzanan yolculuğu ile filmin asıl hikayesi başlar.

Film Oyuncuları ve Karakterleri

James McAvoy – Wesley

Morgan Freeman – Sloan

Angelina Jolie – Fox

Terence Stamp – Pekwarsky

Thomas Kretschmann – Cross

Filmi merak edip izlemek isteyenler için işte filmin fragmanı;