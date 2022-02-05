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Sevil Akı kimdir? Nerelidir?

Sevim Akı kimdir? Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan EDHO dizisinin başarılı oyuncularında Sevim Akı hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:50
Sevil Akı kimdir? Nerelidir?
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9 Eylül 1971 tarihinde doğmuştur. Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamlamıştır. Müjdan Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatroya dair eğitim almış ve sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi yerlerde görev almıştır. 

Oyunculuk üzerine ilk deneyimi Gurbetçiler adlı dizi ile olmuştur. Tatlı Hayat, Zilin Sesi, 91.1, Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği, Nadide Hayat, Benim Annem Bir Melek gibi yapımlarda görev almıştır.

2016 senesinde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılmış ve Emine karakterini canlandırmıştır. 

 

Yer aldığı yapımlar

 

2016-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2019 – Aman Reis Duymasın 

2017 – Tatlı Şeyler 

2016 – Rüya 

2016 – 91.1 

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan

2015 – Nadide Hayat 

2015 – Zilin Sesi 

2012 – Keşanlı Ali Destanı 

2008 – Benim Annem Bir Melek 

2006 – Hacı 

2001 – Tatlı Hayat 

1996 – Gurbetçiler 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Selvi AkıEDHO
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