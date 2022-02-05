Sevil Akı kimdir? Nerelidir?

9 Eylül 1971 tarihinde doğmuştur. Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamlamıştır. Müjdan Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatroya dair eğitim almış ve sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi yerlerde görev almıştır.
Oyunculuk üzerine ilk deneyimi Gurbetçiler adlı dizi ile olmuştur. Tatlı Hayat, Zilin Sesi, 91.1, Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği, Nadide Hayat, Benim Annem Bir Melek gibi yapımlarda görev almıştır.
2016 senesinde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılmış ve Emine karakterini canlandırmıştır.
Yer aldığı yapımlar
2016-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2019 – Aman Reis Duymasın
2017 – Tatlı Şeyler
2016 – Rüya
2016 – 91.1
2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan
2015 – Nadide Hayat
2015 – Zilin Sesi
2012 – Keşanlı Ali Destanı
2008 – Benim Annem Bir Melek
2006 – Hacı
2001 – Tatlı Hayat
1996 – Gurbetçiler