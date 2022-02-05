Sevil Akı kimdir? Nerelidir?

9 Eylül 1971 tarihinde doğmuştur. Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesinde İşletme Bölümünü tamamlamıştır. Müjdan Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatroya dair eğitim almış ve sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi yerlerde görev almıştır.

Oyunculuk üzerine ilk deneyimi Gurbetçiler adlı dizi ile olmuştur. Tatlı Hayat, Zilin Sesi, 91.1, Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği, Nadide Hayat, Benim Annem Bir Melek gibi yapımlarda görev almıştır.

2016 senesinde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılmış ve Emine karakterini canlandırmıştır.

Yer aldığı yapımlar

2016-2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2019 – Aman Reis Duymasın

2017 – Tatlı Şeyler

2016 – Rüya

2016 – 91.1

2015 – Hannas: Karanlıkta Saklanan

2015 – Nadide Hayat

2015 – Zilin Sesi

2012 – Keşanlı Ali Destanı

2008 – Benim Annem Bir Melek

2006 – Hacı

2001 – Tatlı Hayat

1996 – Gurbetçiler