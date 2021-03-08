‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları

Sevgili Geçmiş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 25 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Aydın Bulut'un yaptığı, senaryosu Funda Alp tarafından yazılan Türk dram dizisidir. 13 Aralık 2019 tarihinde final yaparak sona ermiştir.

Dizinin konusu

Yıllardır birbirini tanımadan büyümüş olan üç kız kardeşin hikâyesini ele almakta. Beklenmedik bir anda bir mektup ile hayatları karışacak. Bu kardeşlerden birisi doktor, birisi müzisyen, birisi de ise üzüm bağları sahibi olarak yaşamlarını sürdürmekteler. Zamanla bir konuda birleşip birbirlerine bağlanan kardeşler ayrılamaz hale gelirler. Ege bölgesinin şirin bir kasabasında çekilen dizi her bölümüyle ilgi uyandıracak nitelikte. Usta ve güçlü oyuncu kadrosuyla dizi döneminin en çok izlenen ve beğeni alan konumuna ulaşmıştır.

Dizinin oyuncu kadrosu:

 Emre Kınay (Cemal Karalar)

 Ece Uslu (Cahide Esen Karalar)

 Sevda Erginci (İpek Gencer)

 Seçkin Özdemir (Sinan Malik)

 Melis Sezen (Deren Kutlu)

 Burak Yamantürk (Kenan Soykan)  Burak Yamantürk (Kenan Soykan)

 Burak Çelik (Mahir Denizkan)

 Elifcan Ongurlar (Çilem Akan)

 Melih Selçuk (Refik)

ve dahası...

 Renan Bilek (Komiser)

 Hülya Duyar (Afet)

 Zeynep Gülmez (Müjgan)

 Yurdaer Okur (Tekin Malik)

 Çiçek Acar (Gülistan)

 Özge Özacar (Azra Yılmaz)

 Burak Demir (Okan)

 Mihriban Er (Perihan)