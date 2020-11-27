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Seven Ne Yapmaz filmi nerede çekildi? Seven ne yapmaz konusu ve oyuncuları

Yeşilçam'ın en dokunaklı filmlerinden olan Seven Ne Yapmaz televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Seven Ne Yapmaz filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncularını öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 17:47
Seven Ne Yapmaz filmi nerede çekildi? Seven ne yapmaz konusu ve oyuncuları
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Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan ‘Seven Ne Yapmaz’ filminde başrolleri Hülya Koçyiğit ile Kartal Tibet paylaşıyor. Arzu Film tarafından çekilen filmin senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı.  70’li yılların en duygusal filmlerinden biri olan Seven Ne Yapmaz televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Seven Ne Yapmaz filmi oyuncu kadrosu


Başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in yer aldığı filmde Münir Özkul, Metin Serezli, Sami Hazinses, Esin Engin, Zeynep Tedü, Nubar Terziyan, Ergun Köknar ve Meltem Mete gibi usta isimler yer alıyor.

Seven Ne Yapmaz filmi hangi yılda ve nerede çekildi?

Arzu Film tarafından çekilen ve dram dolu bir öyküyü ekranlara taşıyan Seven Ne Yapmaz filmi, 1970 yılında çekildi. Yeşilçam’ın duygusal yapımlarından biri olan filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirildi.



Son Güncelleme: 27.11.2020 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Seven Ne YapmazHülya KoçyiğitKartal Tibet
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