Seven Ne Yapmaz filmi nerede çekildi? Seven ne yapmaz konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan ‘Seven Ne Yapmaz’ filminde başrolleri Hülya Koçyiğit ile Kartal Tibet paylaşıyor. Arzu Film tarafından çekilen filmin senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. 70’li yılların en duygusal filmlerinden biri olan Seven Ne Yapmaz televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Seven Ne Yapmaz filmi oyuncu kadrosu
Seven Ne Yapmaz filmi hangi yılda ve nerede çekildi?
Arzu Film tarafından çekilen ve dram dolu bir öyküyü ekranlara taşıyan Seven Ne Yapmaz filmi, 1970 yılında çekildi. Yeşilçam’ın duygusal yapımlarından biri olan filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirildi.
Son Güncelleme: 27.11.2020 17:47