Seven Ne Yapmaz filmi nerede çekildi? Seven ne yapmaz konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden biri olan ‘Seven Ne Yapmaz’ filminde başrolleri Hülya Koçyiğit ile Kartal Tibet paylaşıyor. Arzu Film tarafından çekilen filmin senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. 70’li yılların en duygusal filmlerinden biri olan Seven Ne Yapmaz televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Seven Ne Yapmaz filmi oyuncu kadrosu

Seven Ne Yapmaz filmi hangi yılda ve nerede çekildi?

Başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet’in yer aldığı filmde Münir Özkul, Metin Serezli, Sami Hazinses, Esin Engin, Zeynep Tedü, Nubar Terziyan, Ergun Köknar ve Meltem Mete gibi usta isimler yer alıyor.

Arzu Film tarafından çekilen ve dram dolu bir öyküyü ekranlara taşıyan Seven Ne Yapmaz filmi, 1970 yılında çekildi. Yeşilçam’ın duygusal yapımlarından biri olan filmin çekimleri İstanbul’un çeşitli noktalarında gerçekleştirildi.