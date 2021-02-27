Sevcan Orhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sevcan Orhan babasının kendisine öğrettiği kara düzen bağlamayla 1994 yılında müzik kariyerine ilk adımını atmış oldu. Katılmış olduğu müzik törenlerinde bir çok ödül ve plaket almıştır. 1994 yılında kara düzen bağlamayı öğrenmesiyle profesyonel eğitim almaya karar veren Sevcan Orhan özel bir müzik okuluna kaydoldu. Orada nota, solfej, bağlama ve repertuar eğitimi aldı. Bununla beraber lise ve ortaokulunu da bitirmiş oldu. Liseye gittiği dönemlerde katılmış olduğu "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda 3. oldu.

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın yetenek sınavlarına girerek Ses Eğitimi Bölümü’nü kazandı.

2000 yılında "Nenni Bebek" isimli bir albüm çıkardı. İkinci albümünü ise "Bir Türküydü Yaşamak" ismiyle 2003 yılında çıkardı.

2006 yılında ise TRT 1, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında "Tatlı Dile Güler Yüze" adlı programın sunuculuğu ve solistliğini yaptı. Bu tecrübesi 4 yıl sürdü.

2008 yılında "Adı Aşk" isimli türkülerden oluşan albümünü çıkardı.

2012 yılında ise sanatçı Alişan ile birlikte Alişan ile Sevcan isimli sabah kuşağında sunuculuk yaptı.

Sevcan Orhan yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok festival ve konserde yer aldı.