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Set Ekstra sunucusu? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?

Okurlarımız tarafından merak edilen Set Ekstra sunucusu? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Set Ekstra sunucusu? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 06:00
Set Ekstra sunucusu? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
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Kanal D Set Ekstra Sunucusu Tülay Demir Oktay Kimdir?

Seyircilerin ilgisini Kanal D'de cumartesi günleri Set Ekstra'yı ağırlayan güzel sunucu Tülay Demir Oktay çekti. Her cumartesi izleyicilerine sevilen dizilerin ve Kanal D programlarının perde arkası görüntülerini güzel bir sunumla sunan Tülay Demir Oktay Demir hakkında kısa bir bilgi topladık.

Tülay Demir Oktay Kimdir?

Set Ekstra'nın sunucusu Tülay Demir Oktay geçtiğimiz günlerde çokça karşımıza çıkmaya başladı. Tülay Demir Oktay'ın akıcı konuşması herkesin dikkatini çekti, Hollanda'da doğup büyümüştür. Yazar ve sunucu Tülay Demir Oktay, insan ve toplum, kişisel gelişim kategorilerinde eserler yazmış ve şu anda Kanal D ekranındaki Set Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.

Tülay Demir Oktay Kimdir?

Türkiye’de sunuculuk yapmaya başlayan Hollanda doğumlu güzel ve başarılı sunucumuz sadece Türkiye’de değil Hollanda ülkesinde de oldukça tanınmaktadır ve orada yetenek avcısı ismiyle tanınmaktadır. Hürriyet gazetesinde röportaj da hazırlayan güzel sunucu birden fazla programın yapım rolünü de üstlenmiştir. Aktif olarak en son Set Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 03.04.2021 06:00
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Anahtar Kelimeler:
Tülay Demir OktaySet EkstraKanal D
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