Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler

Serra Pirinç ile ilgili bilgiler

19.06.1997 tarihinde hayata gözlerini açan Serra Pirinç, İstanbul doğumludur. Liseden mezun olduktan sonra Tiyatro Teras’ta oyunculuk eğitimi almaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, şu an Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı bir isimdir. Üniversite eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde alan güzel oyuncu, burada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü okumaktadır. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ekranlarda izleyici ile buluşmaya başlayan Serra Pirinç, ilk olarak’de yayınlanandizisiyle izleyici karşısına çıktı. Bu dizide performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve çıkışını gerçekleştiren genç oyuncu, sonrasında Vuslat isimli dizide de görev aldı. Son olarak yine Fox TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisine konuk olarak katılan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.