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Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler

Fox TV’de yayınlanan Bizim Hikaye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Serra Pirinç, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Serra Pirinç’in hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? İşte Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler...

26 Şubat 2022 Cumartesi 05:10
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
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Serra Pirinç ile ilgili bilgiler

19.06.1997 tarihinde hayata gözlerini açan Serra Pirinç, İstanbul doğumludur. Liseden mezun olduktan sonra Tiyatro Teras’ta oyunculuk eğitimi almaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, şu an Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı bir isimdir. Üniversite eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde alan güzel oyuncu, burada Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü okumaktadır. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ekranlarda izleyici ile buluşmaya başlayan Serra Pirinç, ilk olarak Fox TV’de yayınlanan Bizim Hikaye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Bu dizide performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve çıkışını gerçekleştiren genç oyuncu, sonrasında Vuslat isimli dizide de görev aldı. Son olarak yine Fox TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisine konuk olarak katılan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor.



Son Güncelleme: 26.02.2022 05:10
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Anahtar Kelimeler:
Serra PirinçBizim HikayeFox Tv
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