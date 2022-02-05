Serpil Çakmaklı kimdir?

19 Mayıs 1962 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Eskişehirlidir. Türk sinema tarihinin ve Yeşilçam’ın usta oyuncularından Serpil Çakmaklı adını mahkeme kararı ile değiştirmiştir.

Liseyi tamamladıktan sonra mankenliğe başlamış ve birçok filmde yer almış, bir dönem şarkıcı olarak kariyerine devam etmiştir.

İlk deneyimi 1980 yılında Devlet Kuşu ile olmuştur. O zamandan bugüne kadar pek çok filmde rol almıştır. Toplamda 3 evlilik gerçekleştirmiştir. 4 tane albüm çıkarmıştır.