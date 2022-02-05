İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Serhan Toksoy kimdir?

Bir zamanlar Pis Yedili, Memleket Meselesi gibi popüler projelerde yer alan ve performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ünlü tiyatrocu Serhan Toksoy hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
Serhan Toksoy kimdir?
Takip Et:

İstanbul Maltepe üniversitesinde oyunculuk bölümünde tahsil gören Serhan Toksoy buradan mezun olduktan sonra Yunus Emre dizisinde Saruhan karakterine can vermesi ile kariyerinde adeta zirveye ulaşarak başarı sağlamıştır. Bu diziden önce de bazı dizilerde boy gösteren ve performansını üstün bri şekilde sergileyen oyuncu Pis Yedili, Yeni Baştan, Memleket Meselesi, Saklı Hayatlar, Ağır Abi dizilerinde rol almıştır.

1987 doğumlu olan ünlü oyuncu 34 yaşındadır.Aslen Mersinli olan oyuncu Mersin'de dünyaya gözlerini açmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serhan ToksoyPis Yedili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Deri İşçi maaşı ne kadar? Tekstil sektörünün can damarı Deri İşçilerinin maaşı gündem oldu
Pazarlamacı (telefonla) 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme) maaşları ne kadar? Soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) işinin tanımı
2021 yılı mesai dışı öğretim üyesi muayene ücretleri ne kadar?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
Oyuncu Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Alper Köymen kimdir? Alper Köymen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli, kaç yaşında?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.