Serhan Toksoy kimdir?

İstanbul Maltepe üniversitesinde oyunculuk bölümünde tahsil görenburadan mezun olduktan sonra Yunus Emre dizisinde Saruhan karakterine can vermesi ile kariyerinde adeta zirveye ulaşarak başarı sağlamıştır. Bu diziden önce de bazı dizilerde boy gösteren ve performansını üstün bri şekilde sergileyen oyuncu, Yeni Baştan, Memleket Meselesi, Saklı Hayatlar, Ağır Abi dizilerinde rol almıştır.

1987 doğumlu olan ünlü oyuncu 34 yaşındadır.Aslen Mersinli olan oyuncu Mersin'de dünyaya gözlerini açmıştır.