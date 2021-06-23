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Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?

Son dönemlerde bulunduğu birbirinden farklı yapımlarla kendinden bahsettirmeyi başaran Serhan Kurt gündem hâline gelmiştir. Yakışıklı oyuncu Arka Sokaklar, Kara Sevda, Sevda Kuşun Kanadında gibi yapımlarda yer alarak izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Peki Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Nerede yaşıyor?

23 Haziran 2021 Çarşamba 22:10
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
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Serhan Kurt 1985 yılında dünyaya gelmiş ve kendisi İstanbul şehrinde doğmuştur. Yakışıklı oyuncumuzun burcunun Başak olduğu bilinmektedir. Kendisi 1, 85 metre uzunluğunda ve 84 kilo ağırlığındadır. Köken olarak nereli olduğu ile ilgili net bir bilgi henüz elde edemedik.

 

 

Oyunculuk kariyeri için temel eğitimi Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde alan Serhan Kurt daha sonrasında Hilal Saral’dan kamera önünde oyunculuk performansı eğitimleri alarak temelini güçlendirmiştir.

 

Kendisini ilk ekranda görmemiz Arka Sokaklar adlı dizi ile gerçekleşmiştir. Serhan Kurt buradaki performansı ile izleyicilerin beğenisini toplamış ve sonrasında Kara Sevda adlı dizide tekrar sevenleri ile buluşmuştur. Oyuncunun son olarak ekranlara geldiği yapım ise Sevda Kuşun Kanadında adlı dizidir. Serhan Kurt şimdilerde kendisinden Şahin Tepesi adlı dizi ile söz ettirmektedir. Şahin Tepesi adlı yapımın oyuncuları arasında bulunan yakışıklı oyuncu dizide Murat Aygen tarafından canlandırılan Demir karakterinin gençliğine hayat vermiştir.

 

 

Hobi ve sahip olduğu yeteneklere bakıldığında birçok etkinlik gün yüzüne çıkmakta. Oyuncu; thai boksu ve normal boks ile uğraşmakta, kayak, wakeboard, araba ve motosiklet ile ilgilenmektedir. Kendisi Flemenkçe ve İngilizce diline hakimdir.

 

Serhan Kurt'un ilişkisi var mı?

 

 

Oyuncu birçok kez gündeme sevgilisi var mı gibi sorular ile gelmiştir. Yakışıklı oyuncu Serhan Kurt’un sevgilisi vardır ve adı Ezgi Emralp’tir. Kendisi gibi oyunculuk ile uğraşan Ezgi, uzun yıllar boyunca bale eğitimi görmüş ve piyano çalmaktadır.

 

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 22:10
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