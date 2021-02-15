Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?

Serenay Sarıkaya Maraşlı Dizisinde Hangi Rolde Olacak?

Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündem konusu olmuştu. Uzun bir süreden beri herhangi bir dizide oynamayan Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Herkes Serenay Sarıkaya’nın Maraşlı dizisinde hangi karakteri oynayacağını merakla araştırıyor.

25 Ocak Pazartesi günü 3. bölümüyle Atv kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak olan Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Maraşlı Celal’in eski eşi Nihal’e hayat verecek.

Maraşlı dizisinde sürekli Maraşlı’nın eski karısından söz edilmesinden dolayı izleyenler Maraşlı’nın eski karısının kim olduğunu merak ediyordu. Serenay Sarıkaya’da Maraşlı dizisinde Maraşlı’nın eski eşini canlandıracak.

Maraşlı Dizisindeki Celal’in Eski Eşi Serenay Sarıkaya Kimdir?

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten ve Kerem Atabeyoğlu gibi birbirinden usta ve başarılı oyuncular bulunuyor. Serenay Sarıkaya’nın diziye katılmasının ardından dizi şuan ki durumundan çok daha yüksek bir konumda olacaktır. Maraşlı izleyicileri dizinin ana karakteri olan Maraşlı’nın eski eşini merak ediyorlardı. Maraşlı dizisi çok iyi bir çıkış yaparak yayınlanan son bölümüyle 7 oranına yakın bir total reyting almıştı.

Serenay Sarıkaya Maraşlı Dizisinde Kaç Bölüm Rol Alacak?

Maraşlı dizisine dahil olan Serenay Sarıkaya toplam 6 bölüm yer alacak. Maraşlı dizisinin senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Hakan Bonomo kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Arda Sarıgün yapıyor.

Maraşlı karakteri, kızının vurulmasıyla hayatında tamamen değişikliğe giden, oldukça cesur, adaletli ve kendi bildiğinden şaşmayan birisidir. Maraşlı, Mahur ile tanışarak ve onun hayatını kurtararak, hem aşkın hem de büyük sırların peşinden aralıksız bir maceraya giden bir hikayeyi izleyicilerle buluşturuyor. Maraşlının eski eşi olarak girecek olan Serenay Sarıyaka dizide oldukça merak edilen bir oyuncu ve karakteri canlandıracak.