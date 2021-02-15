İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?

Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolde oynayacak? Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde kaç bölüm oynayacak? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Maraşlı dizisi ne zaman? Maraşlı dizisi izleyicileri diziye yeni katılacak olan Serenay Sarıkaya'nın dizide hangi rolde olacağını ve ne kadar oynayacağını merakla araştırıyorlar.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:49
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Takip Et:

Serenay Sarıkaya Maraşlı Dizisinde Hangi Rolde Olacak?

Güzel ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündem konusu olmuştu. Uzun bir süreden beri herhangi bir dizide oynamayan Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Herkes Serenay Sarıkaya’nın Maraşlı dizisinde hangi karakteri oynayacağını merakla araştırıyor.

25 Ocak Pazartesi günü 3. bölümüyle Atv kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak olan Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosuna katılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Maraşlı Celal’in eski eşi Nihal’e hayat verecek.

Maraşlı dizisinde sürekli Maraşlı’nın eski karısından söz edilmesinden dolayı izleyenler Maraşlı’nın eski karısının kim olduğunu merak ediyordu. Serenay Sarıkaya’da Maraşlı dizisinde Maraşlı’nın eski eşini canlandıracak.

Maraşlı Dizisindeki Celal’in Eski Eşi Serenay Sarıkaya Kimdir?

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Serhat Kılıç, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten ve Kerem Atabeyoğlu gibi birbirinden usta ve başarılı oyuncular bulunuyor. Serenay Sarıkaya’nın diziye katılmasının ardından dizi şuan ki durumundan çok daha yüksek bir konumda olacaktır. Maraşlı izleyicileri dizinin ana karakteri olan Maraşlı’nın eski eşini merak ediyorlardı. Maraşlı dizisi çok iyi bir çıkış yaparak yayınlanan son bölümüyle 7 oranına yakın bir total reyting almıştı.

Serenay Sarıkaya Maraşlı Dizisinde Kaç Bölüm Rol Alacak?

Maraşlı dizisine dahil olan Serenay Sarıkaya toplam 6 bölüm yer alacak. Maraşlı dizisinin senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Hakan Bonomo kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Arda Sarıgün yapıyor.

Maraşlı karakteri, kızının vurulmasıyla hayatında tamamen değişikliğe giden, oldukça cesur, adaletli ve kendi bildiğinden şaşmayan birisidir. Maraşlı, Mahur ile tanışarak ve onun hayatını kurtararak, hem aşkın hem de büyük sırların peşinden aralıksız bir maceraya giden bir hikayeyi izleyicilerle buluşturuyor.  Maraşlının eski eşi olarak girecek olan Serenay Sarıyaka dizide oldukça merak edilen bir oyuncu ve karakteri canlandıracak.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya MaraşlıMaraşlıMaraşlı Oyuncu KadrosuMaraşlı DizisiATVYeni Dizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Yerli ve milli elektrikli traktör marka ve fiyatları
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisinde hangi rolü canlandıracak?
Maraşlı dizisindeki Behiye karakteri kimdir? Türkü Su Demirel kimdir?
Halkbank'tan kamuda çalışan memurlara özel 3 Ay ödemesiz 100 Bin TL kredi kampanyası
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı?
Vakıfbank’tan yerli üretimi korumak için yeni kredi paketi: 40 milyar TL
2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan otomobiller ve özellikleri
Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?
Beni Bırakma dizisi Cenay Türksever kimdir? Hakan Kocaoğlu hakkında bilgiler
MPİ Şans Topu çekilişi sonuçları 29 Kasım 2020 sorgulama
20 yaş altı sokağa çıkma cezası nedir? 20 Yaş altı sokağa çıkma para cezası miktarları
TEB Cebe Havale işlemi ile para yollama nasıl yapılır?
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman bitiyor? Bedelli askerlik başvuru tarihleri
Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Netflix Çağatay Ulusoy filmi Mücadele Çıkmazı karakterleri
Alev Alev dizisi final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor?
Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?
Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası
2021 Şubat ayı bedelli askerlik ve fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.