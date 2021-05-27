Serenay Sarıkaya Bergen filminde rol almayacak

Halen daha ülkemizde en çok sevilen ve en çok dinlenilen sanatçıları arasında yer alıyor. Bu açıdan bu acıklı hayat beyazperdeye uyarlanacak. Yapılan açıklamalarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bu filmde rol alacak denmişti. Ancak başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, bu filmde yer alamayacağını Instagram hesabından açıkladı. Sarıkaya, öne sürmüş olduğu sebep olarak filmin kendi iş takvimine uyumadığını, bu açıdan filmde rol almasının mümkün olmadığını söyledi. Bergen filmi daha önce dört kez ertelenmişti. Bergen filminin çekimlerinin çok yakında başlaması planlanıyor.
Son Güncelleme: 27.05.2021 00:14