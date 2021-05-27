Serenay Sarıkaya Bergen filminde rol almayacak

Türkiye’nin efsane sanatçıları arasında yer alan ve arabesk dünyasının en iyi isimleri arasında bulunan kadın sanatçıfilmi çekiliyor. Bergen, kocası tarafından kezzapla saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonrasında tek gözünü kaybetmişti. Kocası ona türlü türlü işkenceler yapmıştı. Kendisi Türkiye’nin en çok sevilen arabesk sanatçıları arasında yer alıyordu.

Halen daha ülkemizde en çok sevilen ve en çok dinlenilen sanatçıları arasında yer alıyor. Bu açıdan bu acıklı hayat beyazperdeye uyarlanacak. Yapılan açıklamalarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya bu filmde rol alacak denmişti. Ancak başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, bu filmde yer alamayacağını Instagram hesabından açıkladı. Sarıkaya, öne sürmüş olduğu sebep olarak filmin kendi iş takvimine uyumadığını, bu açıdan filmde rol almasının mümkün olmadığını söyledi. Bergen filmi daha önce dört kez ertelenmişti. Bergen filminin çekimlerinin çok yakında başlaması planlanıyor.