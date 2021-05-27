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Serenay Sarıkaya açıkladı! Bergen filminde yer almayacak

İki senedir çekimleri sürekli ertelenen ve Bergen'in hayatının konu edileceği filmin kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Normal şartlarda Bergen karakterine Serenay Sarıkaya hayat verecekken sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla bu işte yer alamayacağını duyurdu. İşte detaylar...

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:47
Serenay Sarıkaya açıkladı! Bergen filminde yer almayacak
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 Geçmişe damga vurmuş bir isim olan Bergen, hem sesi ile hem de yaşadığı acılar ile hafızalara kazınan bir isim haline geldi. Günümüzde hala şarkıları ile anılan Bergen’in hayatının iki sene önce beyaz perdeye alınacağı haberleri çıkmıştı. Hazırlıklarına başlanan proje pandemi nedeni ile ertelenmek zorunda kalmıştı.

Filmin başrol oyuncusunun yani Bergen’i canlandıracak kişinin ise Serenay Sarıkaya olacağı biliniyordu. Lakin bu konuda bir değişikliğe gidildi. Sarıkaya, yaptığı açıklamada çekimlerin gecikmesi sebebi ile diğer çekimlerinin takvimine uyuşmadığı için filmde yer almayacağını bildirdi. Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Sevgili arkadaşlar; yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim'

Serenay Sarıkaya yerine Demet Evgar

Sarıkaya’nın Bergen filminde yer almayacağı açıklamalarının ardından yerine gelecek isim merakla bekleniyordu. Ortaya atılan iddialara göre filmin yapımcıları Bergen karakteri için başarılı oyuncu Demet Evgar ile görüşüyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
SerenaysarıkayaBergenFilm
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