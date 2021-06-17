Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler

Oyuncu Seren Fosforoğlu sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu kariyerinde çok sayıda yapımda yer almıştır.

Seren Fosforoğlu kimdir?

1976 yılında Ankara’da dünyaya gelen Seren Fosforoğlu, oyuncu bir ailede büyümüş ve küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuştur. İstanbul Üniversitesi Turizm bölümünde eğitim almış olsa da tiyatro ve oyunculuktan uzak kalmayan Fosforoğlu, 2001 yılında Mutluyuz Ailesi dizisinde yer alarak kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncu bir dönem Halit Kıvanç ile birlikte Beyaz Güvercin adlı şarkı yarışmasında sunuculuk da yapmıştır.

Seren Fosforoğlu’nun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

2002 – Kınalı Kar (Mihriban)

2005 –

2006 – Fırtına (Serap)

2007 – Oğlum İçin (Ela)

2008 – Hayat Güzeldir (Hülya Bahtiyar)

2010 – İhanet (Nisa)

Seren Fosforoğlu, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra Kulis adına bir bar açmış ve işletmecilik de yapmıştır. 2012 yılında İbrahim Öztürk ile dünya evine giren Fosforoğlu’nun bu evliliği 4 yıl sürmüş ve çift 2018 yılında ayrılmıştır.