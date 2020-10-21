İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Şeref Sözü Şükran kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Şen hakkında bilgiler

SHOW Tv ekranlarının yeni sezonda iddialı bir giriş yapan Şeref Sözü dizisi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi dizide Şükran Adabeyli karakterine hayat veren Hülya Şen'i araştırıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 04:27
Şeref Sözü Şükran kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Şen hakkında bilgiler
Takip Et:

SHOW Tv ekranlarının yeni sezonun iddialı dizilerinden bir tanesi olan Şeref Sözü dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Dizide son zamanlarda merak edilen karakter ise Şükran Adabeyli’yi canlandıran Hülya Şen oldu.

Hülya Şen kimdir?

29 Şubat 1968 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu çocukluk yıllarını İzmir’de geçirmiştir. Oyunculuğa çocuk yaşından beri meraklı olan Şen daha ilkokul yıllarında tiyatroya başladı.


İlk olarak oyunculuğa Moliere’nin Kibarlık Budalası oyununda ki Fransızca öğretmeni ile başlayan Şen daha sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı.

Daha üniversite 2. Sınıf öğrencisiyken okulundan aldığı özel izinle Tekin Akmansoy filminde görev alan Hülya Şen daha sonrasında tiyatro, dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Vefasız, Aşk Beklemez, Sakın Ölme, Komik Bir Aşk Hikayesi filmlerinde de görev alan usta oyuncu bugüne kadar sayısız projede görev almıştır.

1 kızı olan Hülya Şen Beşiktaşlı olması ile bilinen bir oyuncudur. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da hesabında 24.700 takipçisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 04:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeref Sözüşükran AdabeyliHülya şenKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Popüler Haberler

Şeref Sözü Şükran kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Şen hakkında bilgiler
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
TV 8 Doğduğun Ev Kaderindir yapımında Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk
EYT yasa çıkarsa ne zaman emekli olurum? 2020
22 Ekim 2020 Perşembe Günlük burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık yorumları!
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2020 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
Emeklilere özel 15.000 Türk Lirası değerinde destek kredisi verilecek!
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Öğretmen dizisi Rüya Örnek kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
E-imza’ya nasıl başvuru yapılır? Elektronik imza başvuru formu
EBA TV'de Adnan Menderes’in idam sahnesi görüntüleri tepki topladı!
Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
2020 Starbucks Çalışma Saatleri!
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Süt parası alabilmenin şartları nelerdir? 2020 Süt parası nereden alınır?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
ATV Akıncı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.