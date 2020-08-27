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Şeref Sözü Sude Zülal Güler kimdir? Sude Güler hakkında bilgiler

Show TV dizisi başrolü Sude Zülal Güler kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Yeni ekran yüzlerinden olan Sude Güler hakkında bilgiler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:33
Şeref Sözü Sude Zülal Güler kimdir? Sude Güler hakkında bilgiler
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Şeref Sözü dizisinin kadın başrolü Sude Zülal Güler, kısa süre sonra izleyicilerin karşısına çıkacak. Show TV yeni dizisi Şeref Sözü için geri sayım başladı. Uzunca bir süredir devam eden başrol arayışı Güler ile anlaşmaya varılmasıyla birlikte son buldu.

Yeni ekran yüzleri arasında yer alan Sude Zülal Güler, Şeref Sözü dizisinde Tolgahan Sayışman’ın partneri olacak.

Sude Zülal Güler kimdir?

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sude Zülal Güler, aslen Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Ayşe Sultan karakterine hayat veren Güler, Mayıs Kraliçesi’nde de Pınar karakterine rol aldı.

2013 yılında ilk defa Çınar dizisiyle ekranlara gelen Güler, İsimsizler dizisindeyse Biruske’yi canlandırdı.

2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır.

Sude Zülal Güler’in rol aldığı yapımlar


Şeref Sözü – 2020

Keşif (Esma) – 2018

İsimsizler (Biruske) – 2017

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Ayşe Sultan) – 2015

Mayıs Kraliçesi (Pınar) – 2015

Çınar – 2013



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:33
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