Şeref Sözü nerede çekiliyor? Adabeyli Adası Şeref Sözü dizisi çekim yeri

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Şeref Sözü’nün çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicinin merakla beklediği yeni dizi 14 Ekim izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimlerinde görülen ada Kalem Adası olarak biliniyor.

Şeref Sözü Adabeyli Adası nerede?

Şeref Sözü adlı yeni dizide görüntülerde bulunan ve dizide Adabeyli Adası olarak geçen ada, İzmir’de bulunuyor. İzmir’in Dikili bölgesinde bulunan adada birçok butik otel mevcut. Dizide yer alan Adabeyli konağı ise adada bulunmamaktadır.

Şeref Sözü hangi adada çekiliyor?

İzmir’e uzak olan Kalem Adası’na dizi çekimleri için giden ekibe izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi takipçileri dizi oyuncuları ile tanışma üzere dizi setini oldukça sık ziyaret ediyor.

Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın oynadığı yeni dizi Şeref Sözü dişinin çekimleri İzmir’de bulunan Kalem Adası’nda gerçekleştiriliyor.

Şeref sözü Adabeyli Konağı nerede?

Dizide yer alan Adabeyli Konağı, Kalem Adası’nda bulunmuyor. Dizide yer alan konak çekimleri İzmir’de bulunan bir konakta çekiliyor.