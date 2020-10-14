İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Şeref Sözü istenilen reytingleri alabilir mi? Çarşamba günü hangi diziler var?

Show TV ekranlarında gelecek olan Şeref Sözü adlı dizinin başlangıç tarihi 14 Ekim Çarşamba günü olarak belirlendi, bunun üzerine izleyicilerin kafasında oluşan soru ise Çarşamba günü hangi dizilerin olduğuydu. Çünkü dizi ona göre bir reyting oranı yakalayacaktır. İşte detaylar...

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:26
Şeref Sözü istenilen reytingleri alabilir mi? Çarşamba günü hangi diziler var?
Takip Et:

Şeref Sözü İzlenme Oranları:

14 Ekim Çarşamba tarihinde Show TV aracılığıyla izleyiciler ile buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin senaristliğini Eda Tezcan yapmaktadır, yönetmenlik koltuğunda ise Cevdet Mercan oturmaktadır. Dizide karakterleri canlandıracak olan oyuncular ise Tolgahan Sayışman, Hülya Darcan, Sude Güler, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Toprak Sağlam, Umut Kurt, Mert Yavuzcan, Bülent Düzgünoğlu, Nazlı Çetin, Hülya Şen, Begüm Alınca, Sıla Korkmaz gibi oyuncular canlandırmaktadır. Dizinin ekranlara gelme günü ise Çarşamba günleri olarak belirlendi. Çarşamba günleri ise şöyle bir bakıldığında dizi için oldukça zorlu olacak gibi görülüyor. Çünkü ATV ekranlarına her Çarşamba günü gelen Kuruluş Osman, Kanal D’ de yayınlanan Sadakatsiz ve FOX TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı gibi diziler izleyiciler tarafından sevilmiş ve çoktan kendisine bir kitle toplamıştır. Şeref Sözü dizisinin bir diğer mücadele edecekleri de TV8’ de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir ve TRT 1’ de yayınlanmakta olan Benim Adım Melek gibi dizilerde mevcut.


Yani Şeref Sözünün pek tutunamayacağı gibi bir görüş oluşmuş bulunmakta, dizinin izlenme oranlarının düşük olacağı düşünülmekte öte yandan Sadakatsiz’ de izlenmez olarak görülüyordu ama bolca izleyici kitlesine ulaştı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeref Sözüşeref Sözü Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
1000 TL Sosyal yardım başvuru sonuçları nereden açıklandı? Yardım yattı mı, yatacak mı?
Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
En sessiz çalışan elektrik süpürgeleri hangileridir? Sessiz elektrik süpürgesi tavsiyeleri
Erken gebelik belirtileri ve genel olarak hamilelik belirtileri nelerdir?
3003 özel şart nedir, ne demektir?
Şeref Sözü dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Şeref Sözü nerede çekiliyor? Adabeyli Adası Şeref Sözü dizisi çekim yeri
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir?
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 14 Ekim 2020 Çarşamba
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.