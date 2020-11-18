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Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Birçok kişinin merak ettiği 18 Kasım 2020 Çarşamba günü gündeme gelen Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 18-11-2020 tarihli haberimizde Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:40
Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Show TV ekranlarında yakın bir dönemde yayına girecek olan Şeref Sözü isimli dizi hakkında yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Dizinin ilk başrol oyuncusu olduğu açıklanan Tolgahan Sayışman’ın rol arkadaşının kim olacağı belli oldu. Elde edilen bilgilere göre Şeref Sözü dizisinde İsra karakterine Sude Zülal Güler hayat verecek.

Şeref Sözü İsra Kimdir?


Show TV’nin yeni dizisi Şeref Sözü’nde İsra karakteri Beyrutlu bir kızdır. Oldukça kısa bir süre önce doğum yapmış ve erkek çocuğunu kucağına almıştır. Mutlu bir hayat sürmek isteyen İsra babasının düşmanları tarafından öldürülmeye çalışılmış ardından babasından da haber alamayınca onun arkadaşı Cihan Adabeyli’ye gitmiştir. Adabeyli İsra’yı belalılarından kurtarmıştır. Ancak İsra’nın Beyrut’tan çıkabilmesi için Adabeyli ile evlenmesi gerekmiştir. Zamanında İsra’nın babasına kızını koruyacağı yönünde söz veren Cihan Adabeyli, bu şeref sözünü yerine getirecektir.

Sude Zülal Güler Kimdir?

Şeref Sözü dizisinde İsra karakterini canlandıran Sude Zülal Güler 2001 senesinde doğmuştur. Makedonya Üsküp’te doğan güzel oyuncu oyunculuğa Çınar dizisi ile başlamış ardından Mayısıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl ve İsimsizler dizilerinde yer alarak dikkatleri üzerinde toplamıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Show TvİsraŞeref Sözü
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