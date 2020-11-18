Şeref Sözü İsra kimdir? Sude Zülal Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Show TV ekranlarında yakın bir dönemde yayına girecek olan Şeref Sözü isimli dizi hakkında yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Dizinin ilk başrol oyuncusu olduğu açıklanan Tolgahan Sayışman’ın rol arkadaşının kim olacağı belli oldu. Elde edilen bilgilere göre Şeref Sözü dizisinde İsra karakterine Sude Zülal Güler hayat verecek.
Şeref Sözü İsra Kimdir?
Sude Zülal Güler Kimdir?
Şeref Sözü dizisinde İsra karakterini canlandıran Sude Zülal Güler 2001 senesinde doğmuştur. Makedonya Üsküp’te doğan güzel oyuncu oyunculuğa Çınar dizisi ile başlamış ardından Mayısıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl ve İsimsizler dizilerinde yer alarak dikkatleri üzerinde toplamıştır.
Son Güncelleme: 18.11.2020 19:40