İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Şeref Sözü İsra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Şeref Sözü İsra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.11.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:40
Şeref Sözü İsra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarında yakın bir dönemde yayına girecek olan Şeref Sözü isimli dizi hakkında yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Dizinin ilk başrol oyuncusu olduğu açıklanan Tolgahan Sayışman’ın rol arkadaşının kim olacağı belli oldu. Elde edilen bilgilere göre Şeref Sözü dizisinde İsra karakterine Sude Zülal Güler hayat verecek.

Şeref Sözü İsra Kimdir?


Show TV’nin yeni dizisi Şeref Sözü’nde İsra karakteri Beyrutlu bir kızdır. Oldukça kısa bir süre önce doğum yapmış ve erkek çocuğunu kucağına almıştır. Mutlu bir hayat sürmek isteyen İsra babasının düşmanları tarafından öldürülmeye çalışılmış ardından babasından da haber alamayınca onun arkadaşı Cihan Adabeyli’ye gitmiştir. Adabeyli İsra’yı belalılarından kurtarmıştır. Ancak İsra’nın Beyrut’tan çıkabilmesi için Adabeyli ile evlenmesi gerekmiştir. Zamanında İsra’nın babasına kızını koruyacağı yönünde söz veren Cihan Adabeyli, bu şeref sözünü yerine getirecektir.

Sude Zülal Güler Kimdir?

Şeref Sözü dizisinde İsra karakterini canlandıran Sude Zülal Güler 2001 senesinde doğmuştur. Makedonya Üsküp’te doğan güzel oyuncu oyunculuğa Çınar dizisi ile başlamış ardından Mayısıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl ve İsimsizler dizilerinde yer alarak dikkatleri üzerinde toplamıştır.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvİsraŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!

Popüler Haberler

Şeref Sözü İsra kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sude Zülal Güler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Şeref Sözü Mustafa karakterini kim canlandırıyor? Yıldırım Özcan kimdir?
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bahtiyar Engin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Cavidan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisinin Nejat'ı Görkem Türkeş'in hayat hikayesi!
Zümrüdüanka tanıtım fragmanı yayınlandı! Fox Tv Zümrüdü anka ne zaman başlayacak?
E-devlet ile cep telefonu IMEI no sorgulama nasıl yapılır? E-devlet imei no sorgulama
Sefirin Kızı neden yok? 30 Mart Sefirin Kızı var mı yok mu, yeni bölüm neden yayınlanmadı?
İzmir Menemen - Çandarlı - Aliağa Otoyol geçiş ücretleri ne kadar?
DHMİ havaalanında 2 GB bedava internet nasıl kullanılır? DHMİ tarafından yolculara 2 GB bedava internet uygulaması
Sadakatsiz dizisindeki Derin'in annesi Gönül karakteri Kimdir? Gözde Sena Altuner dizideki rolü ve hayatı
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterine Ali Ersan Duru hayat veriyor
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.