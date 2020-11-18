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Şeref Sözü hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Şeref Sözü hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? haberine dair en yeni gelişmeler 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:00
Şeref Sözü hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
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Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizisinin ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilk bölümü 21 Ekim Çarşamba günü Show TV ekranlarda yayınlandı. Dizinin başrollerinde Sude Güler ve Tolgahan Sayışman yer alıyor.

Dizi Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?


Dizinin ilk bölümünün tekrarı 20.00’da başlayan dizinin bitmesinin ardından aynı gün 22.30’da yayınlanacak.  Her gün yayınlanacak olan dizinin tekrarları dizinin ilk bölümünün yayınlandığı 11 Kasım gününden sonra hafta sonu da dahil, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım ve15 Ekim günlerinde yayınlanacaktır.

Dizinin 12 Kasım'da yayınlanan tekrarı saat 20.00’da, 13 Kasım'da 00.15’te, 14 Kasım'da tekrarı ise 13.00’da izleyicilerle buluşacak.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:00
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Tekrarşerefsözü
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