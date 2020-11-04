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Şeref Sözü dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Şeref Sözü dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 04.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:00
Şeref Sözü dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizisinin ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilk bölümü 21 Ekim Çarşamba günü Show TV ekranlarda yayınlandı. Dizinin başrollerinde Sude Güler ve Tolgahan Sayışman yer alıyor.

Dizi Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?


Dizinin ilk bölümünün tekrarı 20.00’da başlayan dizinin bitmesinin ardından aynı gün 22.30’da yayınlanacak.  Her gün yayınlanacak olan dizinin tekrarları dizinin ilk bölümünün yayınlandığı 4 Kasım gününden sonra hafta sonu da dahil, 5 Kasım, 6 Kasım, 7 Kasım ve 8 Ekim günlerinde yayınlanacaktır.

Dizinin 5 Kasım'da yayınlanan tekrarı saat 20.00’da, 6 Kasım'da 00.15’te, 7 Kasım'da tekrarı ise 13.00’da izleyicilerle buluşacak.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:00
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Tekrarşerefsözü
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