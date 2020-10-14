İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Şeref Sözü dizisinin Hasan'ı Umut Kurt'un hayat hikayesi!

Show TV ekranlarında yayınlanmasına çok az kalan Şeref Sözü adlı dizi, şimdiden izleyicileri tarafından merakla beklenilmektedir. Meraklı izleyiciler için hazırladığımız haberde ise Şeref Sözü dizisinde yer alan Hasan karakteri hakkında detaylar vereceğiz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:58
Şeref Sözü dizisinin Hasan'ı Umut Kurt'un hayat hikayesi!
Takip Et:

Şeref Sözü adlı diziden Hasan karakterine hayat verecek olan kişi Umut Kurt olarak belirlenmiştir. Sesi ile dikkat çeken oyuncu 1981 senesinde Nisan ayının 17’ sinde dünyaya gözlerini Erzincan’ da açmıştır. Oyuncunun mevcut eğitimi ise çocukluk yıllarında yer aldığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi tarafından verilmiştir. Umut Kurt’ un ekranlarda yer edindiği en son dizi ise Payitaht Abdülhamid(2017) adlı dizide canlandırdığı Celal Yüzbaşı ile olmuştu.

Umut Kurt’ un yer aldığı diğer yapımlar ise:

*2017 yapımlı Payitaht Abdülhamid dizisinde Celal Yüzbaşı adlı karakteri canlandırmıştır,

*2015 yapımlı Madımak: Carina’ nın Günlüğü adlı yapımda Hasret Gültekin karakterine hayat vermiştir,

*2014 yapımlı İtirazım Var adlı yapımda Müezzin Efrahim karakterini canlandırmıştır,

*2013 senesinde Yüksek Giriş,

*2013 yapımlı Tatar Ramazan adlı dizide Emir karakterine hayat vermiştir,

*2013 yapımlı Çanakkale: Yolun Sonu adlı yapımda,


*2012 senesinde Pazarları Hiç Sevmem adlı yapımda Kerem karakterini oynamıştır,

*2011 yılında Mor Menekşeler adlı yapımda Öner Hayali’ yi canlandırmıştır,

*2010 senesinde Gönül Çelen adlı dizide Cihan rolü ile,

*2009 senesinde Acemi Müezzin adlı yapımda Ali rolünde,

*2008 senesinde Düğün Şarkıcısı adlı yapımda Ferit’ e hayat vermiştir,

*2006 yılında Bir Demet Tiyatro,

*Hatırla Sevgili adlı yapımda 2006 ile 2008 dönemi arasında Yaşar Çiftçioğlu’ nu canlandırmıştır,

*Organize işler adlı filmde Tabutçu rolü ile sinemalara gelmiştir,

*2005 yılında yapılan Acı Hayat dizisinde Kuaför rolündedir,

*2004 senesinde Kalp Gözü adlı yapımda sokaktan geçen bir tinerciyi canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 14:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeref Sözüşeref Sözü Dizisişeref Sözü Dizişeref Sözü Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisinin Hasan'ı Umut Kurt'un hayat hikayesi!
Şeref Sözü dizisinde Faruk Malik adlı karakter kimdir? Gerçek adı ne?
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2020
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Çukur adlı dizide yer alacak olan Kulkan Erdenet Kim? Gerçek adı ne? Mert Yazıcıoğlu
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Sefirin Kızı Melek ölecek mi? Sancar ve Nare'nin kızı Melek vuruldu
Çukur Arık Böke Erdenet dizide olmayacak mı? Barış Arduç diziden ayrıldı mı?
Eğitimden sonra yedek subay maaşları ne kadar ödenir?
Zümrüdüanka Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak hakkında bilgiler
Sigortasız kredi kullandıran bankalar hangileri? Hayat sigortası olmadan ihtiyaç kredisi çekme
Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları
Hamilelik için en uygun zaman ne zamandır? İlişkiden kaç gün sonra hamile kalınır?
Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
Ptt kargo ortalama kaç günde gelir? 2020Ptt kargo adrese kaç günde ulaşıyor?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 14 Ekim 2020 Çarşamba
Şeref Sözü dizisinde Nejat karakteri kim? Gerçek adı ne? Görkem Türkeş
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Şerbetli kadayıfli muhallebi bir gün önceden yapılır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.