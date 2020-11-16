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Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi!

Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi! haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 16.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:50
Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi!
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Şeref Sözü adlı dizide Faruk Malik adlı karaktere hayat veren oyuncunun adı Aras Aydın’ dır. 1989 senesinde Temmuz ayının 2’ sinde gözlerini açmıştır. Oyuncunun bilinen ilk rolü ise Öğretmen Kemal adlı dizi aracılığı ile gerçekleşmiştir. Aras Aydın 74 kilodur ve 1, 84 uzunluğundadır. Oyunculuk üzerine eğitimlerini ise İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden almıştır. Oyuncunun ekranlara geldiği son dizi ise 2019 yapımlı Canevim adlı dizidir.

Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

*Masum Değiliz(2018) adlı yapımda Emir karakteri ile,

*Oğlan Bizim Kız Bizim(2016) adlı sinema yapımında Emre karakteri ile,


*Altınsoylar(2016) adlı dizide Oğuz Bakır karakteri ile,

*N’olur Ayrılalım(2016) yapımında Ulaş Vardar rolü ile,

*İnadına Aşk(2015) adlı yapımda Polat Baturçu adlı karaktere hayat vermiştir,

*Kiraz Mevsimi( 2014) adlı televizyon dizisinde Emre Yiğit adlı karakteri canlandırmıştır,

*Şefkat Tepe(2012) yapımında Teğmen Volkan rolü ile.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:50
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