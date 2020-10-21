İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:31
Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Takip Et:

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Şeref Sözü’nün çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicinin merakla beklediği yeni dizi 14 Ekim izleyici karşısına çıkacak. Dizinin çekimlerinde görülen ada Kalem Adası olarak biliniyor.

Şeref Sözü Adabeyli Adası nerede?

Şeref Sözü adlı yeni dizide görüntülerde bulunan ve dizide Adabeyli Adası olarak geçen ada, İzmir’de bulunuyor. İzmir’in Dikili bölgesinde bulunan adada birçok butik otel mevcut. Dizide yer alan Adabeyli konağı ise adada bulunmamaktadır.


İzmir’e uzak olan Kalem Adası’na dizi çekimleri için giden ekibe izleyiciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Dizi takipçileri dizi oyuncuları ile tanışma üzere dizi setini oldukça sık ziyaret ediyor.

Şeref Sözü hangi adada çekiliyor?

Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın oynadığı yeni dizi Şeref Sözü dişinin çekimleri İzmir’de bulunan Kalem Adası’nda gerçekleştiriliyor.

Şeref sözü Adabeyli Konağı nerede?

Dizide yer alan Adabeyli Konağı, Kalem Adası’nda bulunmuyor. Dizide yer alan konak çekimleri İzmir’de bulunan bir konakta çekiliyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kalem AdasıŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kuruluş Osman dizisindeki Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şeref Sözü dizisindeki Mustafa karakteri kimdir?
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam nerelidir?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Görkem Türkeş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
2020 Devlet teşvikleri nelerdir, devlet girişim yardımları başvuru şartları?
Örgün eğitim nedir? Örgün ne demektir?
Lyrid meteor yağmuru nedir? Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenebilir?
Kubilay Aka’nın ifşa olan mesajları ne? Kime ne yolladı?
Halk süt başvurusu nasıl, nereden yapılıyor? Halk süt başvurusu ile halk süt nasıl alınır?
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterini Ali Ersan Duru canlandırıyor
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Benim Adım Melek dizisi Aslı kimdir? Sinem Karel yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.