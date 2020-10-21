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Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? Mert Yavuzcan nereli, yaşı kaç?

Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? Mert Yavuzcan nereli, yaşı kaç? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:57
Şeref Sözü dizisindeki Metin karakteri kimdir? Mert Yavuzcan nereli, yaşı kaç?
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Şeref Sözü dizisinde Metin karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Metin karakterine Mert Yavuzcan hayat vermektedir. Peki Mert Yavuzcan kimdir?


Mert Yavuzcan Kimdir?

Mert Yavuzcan 1979 yılının 4 Nisan günü Almanya’da doğmuştur. Ankara’da Bilkent Üniversitesinde Tiyatro okuyan Yavuzcan lise boyunca Almanya’da yaşamıştır. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Yavuzcan, Çukur, Kuzey Yıldız İlk Aşk yapımlarında rol almıştır. Mert Yavuzcan son olarak ise Şeref Sözü dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
Metinşerefsözü
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