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Şeref Sözü dizisinde Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncumuz Kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizisinde Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Şeref Sözü dizisinde Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncumuz kimdir?

21 Ekim 2020 Çarşamba 04:31
Şeref Sözü dizisinde Mustafa karakterini canlandıran çocuk oyuncumuz Kimdir?
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Şeref Sözü Mustafa Kimdir?

Şeref Sözü dizisinde Mustafa, Yasemin ile Cihan Adabeyli’nin zihinsel engeli olduğunu düşündükleri evlatlarıdır. Henüz 5 yaşında olan Mustafa öğrenme konusunda geride olduğu için anne babası ve etraftaki insanlar çocuk hakkında zihinsel engeli olduğunu ve yetersiz olarak görmektedir.

Mustafa’nın aslında hiçbir sağlık sorunu yoktur tüm bu sorunlarının temelinde annesinin bozuk psikolojisi yer almaktadır. Mustafa’nın sağlık sorunu olduğu düşünüldüğü için aile veliahtı olarak görülmüyor.


İsra adaya adım atmasıyla birlikte Yasemin’in uzun süredir beklemiş olduğu düğünü iptal olacaktır ve bu durumdan dolayı kendinden geçerek oğlu Mustafa ile birlikte gitmektedir. Herkes tarafından fazla kıymetli olmayan Mustafa, babası Cihan için oldukça önemli bir konumdadır.

Dizide iki tane Mustafa Adabeyli bulunmaktadır. Birisi Cihan’ın babası öbürü ise zihinsel engeli olduğu düşünülen oğludur. Cihan oğluna babasının ismini vermiştir.

Yıldırım Özcan

Çocuk oyuncularımızdan birisi olan Yıldırım Özcan öncelerinde modellik yapmış olsa da daha önceleri bir dizide yer almamıştır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 04:31
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Anahtar Kelimeler:
Şeref SözüShow TvYıldırım ÖzcanMustafa Adabeyli
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