Şeref Sözü dizisinde Mustafa denizde boğulup ölecek mi?

"Şeref Sözü" dizisinin ikinci bölümü ile Yasemin ve Cihan'ın oğlu Mustafa 21 Ekim Çarşamba günü denizde kayboldu. Şeref Sözü dizisinde Tolgahan Sayman, Sude Zülal Güler ve Öykü Çelik gibi oyuncular rol alırken, çocuk oyuncu Yıldırım Özcan, Mustafa rolüne hayat veriyor. Öte yandan Sözü dizisini ilgiyle izleyen izleyiciler, Mustafa'nın yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor. İzleyiciler, 28 Ekim'de vizyona girecek olan Şeref Sözü dizisinin üçüncü bölümünde Mustafa'nın vefat edip etmediğini öğrenebilirler, ancak bu konu hakkında size bazı bilgiler verelim.

Dizide Yasemin İsra'nın eve dönmesi ve yıllardır beklediği düğünün başarısızlıkla sonuçlanarak Cihan'ın oğlunu alıp Adabey konağından çıkması üzerine şok oldu. Yasemin'in tek amacı, kendisini ve bebeğini riske atarken Cihan'ı etkilemek ve onu geri almaktır. Yasemin, Cihan'ın geldiğini görünce denize atlar; Cihan da Yasemin'i kurtarmak için denize atlar; Ancak öğrenme güçlüğü çeken Mustafa uçurumun başındaki konakta yalnız kalır. Cihan Yasemin'i kurtarır ve onu bir tekneyle karaya çeker; Mustafa anne ve babasının kayığa bindiğini görünce çocuk aklıyla denize atlamak ister.

Şeref Sözü Mustafa Öldü mü?

Mustafa Şeref Sözü dizisinde ölmedi; Mustafa ölürse Yasemin, Adabeyli malikanesinde gücü olmayacağı için Mustafa, Yasemin'in köşkte kalması ve kötülüklerine devam etmesi için olacaktır. Ayvalık'taki setten bilgi alamadığımız için Şeref Sözü dizisinde Mustafa'nın nasıl kurtulacağını bilmiyoruz. Ancak Şeref Sözü dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Yıldırım Özcan'ın diziye devam edeceğini garanti edebiliriz. Diziyi takip edenler Mustafa'nın iyi yüzen bir çocuk olduğunu bilir, bu yüzden Mustafa denizden kurtulacak ve onu bulmaları için bir köşede bekleyecektir.