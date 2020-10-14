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Şeref Sözü dizisinde Hicran karakterine kim hayat verecek?

15 Ekim 2020 tarihinde ekranlara Show TV aracılığı ile gelecek ve izleyicisi ile sonunda buluşacak olan Şeref Sözü dizisi seyirciler tarafından merak odağı olmuştur. Bu haberimizde ise Şeref Sözü adlı dizide yer alan Hicran karakterinin kimin tarafından canlandırıldığı ve oyuncu hakkındaki detayları aktaracağız.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:58
Şeref Sözü dizisinde Hicran karakterine kim hayat verecek?
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Hicran Karakterini Canlandıracak Olan Nazlı Can Çetin:


14 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Sözü dizisinde ekranlara gelecek olan Hicran adlı karaktere hayat verecek olan oyuncu Nazlı Can Çetin’ dir. Nazlı Can Çetin ayrıca 2019 yılında yapılan Miss Turkey’ de finalist olmuştur ve kendisi 1, 76 metrelik uzunluğu illa dikkat çekmektedir. Öğretim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümde devam etmektedir, Miss Turkey’ de ise ilk 20 finalistin arasında yer almıştır. Şeref Sözü adlı dizide canlandıracağı Hicran karakterinin kişiselliği henüz bilinmemektedir ve bu dizi güzel oyuncunun ilk ekran deneyimi olacaktır. Güzel oyuncunun bir ilişkisinin var olduğu bilinmemek ile birlikte, Nazlı Can Çetin’ in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise: @nazcetnn kullanıcı adlı hesabıdır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 13:58
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