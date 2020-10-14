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Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:43
Şeref Sözü dizisinde Hasan karakterine Umut Kurt hayat veriyor
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Şeref Sözü adlı diziden Hasan karakterine hayat verecek olan kişi Umut Kurt olarak belirlenmiştir. Sesi ile dikkat çeken oyuncu 1981 senesinde Nisan ayının 17’ sinde dünyaya gözlerini Erzincan’ da açmıştır. Oyuncunun mevcut eğitimi ise çocukluk yıllarında yer aldığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi tarafından verilmiştir. Umut Kurt’ un ekranlarda yer edindiği en son dizi ise Payitaht Abdülhamid(2017) adlı dizide canlandırdığı Celal Yüzbaşı ile olmuştu.

Umut Kurt’ un yer aldığı diğer yapımlar ise:

*2017 yapımlı Payitaht Abdülhamid dizisinde Celal Yüzbaşı adlı karakteri canlandırmıştır,

*2015 yapımlı Madımak: Carina’ nın Günlüğü adlı yapımda Hasret Gültekin karakterine hayat vermiştir,

*2014 yapımlı İtirazım Var adlı yapımda Müezzin Efrahim karakterini canlandırmıştır,

*2013 senesinde Yüksek Giriş,

*2013 yapımlı Tatar Ramazan adlı dizide Emir karakterine hayat vermiştir,

*2013 yapımlı Çanakkale: Yolun Sonu adlı yapımda,


*2012 senesinde Pazarları Hiç Sevmem adlı yapımda Kerem karakterini oynamıştır,

*2011 yılında Mor Menekşeler adlı yapımda Öner Hayali’ yi canlandırmıştır,

*2010 senesinde Gönül Çelen adlı dizide Cihan rolü ile,

*2009 senesinde Acemi Müezzin adlı yapımda Ali rolünde,

*2008 senesinde Düğün Şarkıcısı adlı yapımda Ferit’ e hayat vermiştir,

*2006 yılında Bir Demet Tiyatro,

*Hatırla Sevgili adlı yapımda 2006 ile 2008 dönemi arasında Yaşar Çiftçioğlu’ nu canlandırmıştır,

*Organize işler adlı filmde Tabutçu rolü ile sinemalara gelmiştir,

*2005 yılında yapılan Acı Hayat dizisinde Kuaför rolündedir,

*2004 senesinde Kalp Gözü adlı yapımda sokaktan geçen bir tinerciyi canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:43
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