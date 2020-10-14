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Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlanan Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? haberimize göz atabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:25
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Sıla Korkmaz:

Yakın bir zamanda ekranlarda yerini alacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep rolünde izleyeceğimiz oyuncunun gerçek ismi Sıla Korkmaz’ dır. 1995 senesinde Ekim ayının 19’ unda İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Üniversite eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinden almıştır. Oyuncu daha öncesinde ise Yakaranlar adlı bir tiyatro eserinde performans sergilemiştir. Şimdi ise Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Bu dizi ise oyuncunun yer aldığı ilk ekran yapımı ise Namus adlı televizyon dizisidir. Şimdi ise oyuncu 14 Ekim’ de yayınlanacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Oyuncunun mevcut bir ilişkisi bilinmemekle birlikte Sıla Korkmaz’ ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı : @silalaylom


 

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:25
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