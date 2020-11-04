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Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 04-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:25
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz
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Sıla Korkmaz:

Yakın bir zamanda ekranlarda yerini alacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep rolünde izleyeceğimiz oyuncunun gerçek ismi Sıla Korkmaz’ dır. 1995 senesinde Ekim ayının 19’ unda İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Üniversite eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinden almıştır. Oyuncu daha öncesinde ise Yakaranlar adlı bir tiyatro eserinde performans sergilemiştir. Şimdi ise Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Bu dizi ise oyuncunun yer aldığı ilk ekran yapımı ise Namus adlı televizyon dizisidir. Şimdi ise oyuncu 14 Ekim’ de yayınlanacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Oyuncunun mevcut bir ilişkisi bilinmemekle birlikte Sıla Korkmaz’ ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı : @silalaylom


 

 

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:25
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