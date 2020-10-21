Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sıla Korkmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıla Korkmaz:

Yakın bir zamanda ekranlarda yerini alacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep rolünde izleyeceğimiz oyuncunun gerçek ismi Sıla Korkmaz’ dır. 1995 senesinde Ekim ayının 19’ unda İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Oyuncu Üniversite eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini ise Müjdat Gezen Sanat Merkezinden almıştır. Oyuncu daha öncesinde ise Yakaranlar adlı bir tiyatro eserinde performans sergilemiştir. Şimdi ise Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Bu dizi ise oyuncunun yer aldığı ilk ekran yapımı ise Namus adlı televizyon dizisidir. Şimdi ise oyuncu 14 Ekim’ de yayınlanacak olan Şeref Sözü adlı dizide Zeynep karakterine hayat verecektir. Oyuncunun mevcut bir ilişkisi bilinmemekle birlikte Sıla Korkmaz’ ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı : @silalaylom