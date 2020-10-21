Şeref Sözü dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizisinin ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünün 21 Ekim Çarşamba günü Show TV ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrollerinde Sude Güler ve Tolgahan Sayışman yer alıyor.
Dizi Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?
Dizinin 15 Ekimde yayınlanan tekrarı saat 20.00’da, 16 Ekim’deki 00.15’te, 17 Ekim’deki tekrarı ise 13.00’da 18 Ekim tekrarı ise 00.15’te izleyici ile buluşacaktır.
Son Güncelleme: 21.10.2020 19:00