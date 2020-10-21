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Şeref Sözü dizisi Yasemin (Öykü Çelik) kimdir?

Ekim 21 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Şeref Sözü dizisi Yasemin (Öykü Çelik) kimdir? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Şeref Sözü dizisi Yasemin (Öykü Çelik) kimdir? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:41
Şeref Sözü dizisi Yasemin (Öykü Çelik) kimdir?
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Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da dizide Yasemin adındaki karaktere can verecek olan Öykü Çelik'in olması oldukça heyecan ve merak uyandırdı.

Yasemin'i canlandıran dizi oyuncusu Öykü Çelik 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır.  Eğitimini Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayıp 2006 yılında Selena isimli dizide konuk oyuncu olarak ekranlarla tanışmıştır.

Öykü Çelik Akasya Duragı dizisinin yanında Çin Seddi sinema filminde rol almıştır. Akasya Durağın da Gözde karakteri ile ekranlarda gördüğümüz Öykü Çelik  2013 yılında Romantik Komedi 2 filminde Hande olarak karşımıza çıktı. 2015 yılında ise Poyraz Karayel de Defne'ye can veren dizi oyuncusu olarak karşımızdaydı. Savaşçı filminde göstermiş olduğu başarılı asker rolünden sonra Öykü Çelik son olarak tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'da Sırma Hatun rolünü canlandırmıştır.                                                                 



Son Güncelleme: 21.10.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Şeref SözüYASEMİNDiziÖYKÜ ÇELİKTolgahan SayışmanShowTV
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