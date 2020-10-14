Şeref Sözü dizisi uyarlama mı? Şeref Sözü hangi diziden uyarlandı?

Show TV ekranlarının yeni dizisi olarak duyurulan Şeref Sözü dizisi merak edilmeye devam ediyor. Yeni dizi Şeref Sözü 14 Ekim 2020 itibari ile ekranlarda bekleyenleri ile buluşacak dizi hakkında en merak edilen konu ise dizinin yabancı bir diziden uyarlanıp uyarlanmadığı olmaktadır.

Şeref Sözü dizisi uyarlama mı?

Tims ve B Yapım tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Şeref Sözü dizisinin oyuncu kadrosunda sevilen oyuncular bulunuyor. Buna göre dizide, Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt ve Toprak Sağlam gibi ekranların tanınan isimleri bulunuyor.

Tims ve B Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin herhangi bir yabancı diziden uyarlanmadan yazıldığı ve orijinal bir senaryoya sahip olduğu açıklanmıştır.

Bilindiği üzere son zamanlarda Asya’dan Japon ve Kore dizilerinin uyarlamalarının yapılması üzerine dizi severler yeni dizilerin hangi diziden uyarlandığını araştırmaya başlamıştır.