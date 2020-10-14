Şeref Sözü dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Şeref Sözü dizisinin ne zaman başlayacağı ve tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünün 14 Ekim Çarşamba günü Show TV ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrollerinde Sude Güler ve Tolgahan Sayışman yer alıyor.

Dizi Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin ilk bölümünün tekrarı 20.00’da başlayan dizinin bitmesinin ardından aynı gün 22.30’da yayınlanacak. Her gün yayınlanacak olan dizinin tekrarları dizinin ilk bölümünün yayınlandığı 14 Ekim gününden sonra hafta sonu da dahil, 15 Ekim, 16 Ekim, 17 Ekim, 18 Ekim günlerinde yayınlanacaktır.

Dizinin 15 Ekimde yayınlanan tekrarı saat 20.00’da, 16 Ekim’deki 00.15’te, 17 Ekim’deki tekrarı ise 13.00’da 18 Ekim tekrarı ise 00.15’te izleyici ile buluşacaktır.